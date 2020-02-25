الصين: تسجيل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 2663 حالة

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الصين، إلى 2663 حالة بعدما سجّلت الساعات الأربع والعشرين الماضية 71 وفاة بالفيروس، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن الأغلبية العظمى من هذه الوفيات (62 وفاة) سُجلت في مقاطعة هوبي؛ بؤرة الوباء في وسط البلاد، في حين سُجلت الوفيات التسع المتبقية في مقاطعات أخرى.

وأضافت، أنه فيما يخص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس فقد بلغ في الساعات الأربع والعشرين الماضية 508 إصابات؛ ما يمثل ارتفاعاً مقارنة بالحصيلة التي سُجلت الإثنين وبلغت 409 إصابات جديدة.