"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والشمالية والرياض والجوف.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء الجبيل والخُبر والدمام والظهران والعديد والقطيف وبقيق وخريص ورأس تنورة وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد استمرار ضباب مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والدلم والسليل وحوطة بني تميم ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الخميس.