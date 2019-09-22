أمين عام "تصفية" في يوم الوطن: 89 عامًا.. سيرة فخر ونماء

قال: بلادنا تسير نحو القمم بهمّة وثبات في ثوب يزخر نسيجه بالجمال

هنأ الأمين العام للجنة المساهمات العقارية "تصفية" الدكتور بدر بن عبدالله الشويعر خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وكافة الشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني ٨٩، جاء ذلك في كلمة قال فيها: نحتفي بيومنا الوطني الغالي في عهد القوّة والنماء ونحن على مشارف تحقيق برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي وُضعت أساساته منذ خمس سنوات بتألق وجدارة، يثبتان اضطلاع قادتنا بالعزم والحزم والعطاء والوفاء، وأن بلادنا بفضل الله وتوفيقه تسير نحو القمم بهمّة وثبات في ثوب يزخر نسيجه بالجمال والحُسن والصفاء والنقاء.

وأضاف "الشويعر" أن مثل هذه التغييرات الملموسة الحقيقية تعد انطلاقة جادة وسريعة، ووميضًا بارقًا يبشران بقرب الوصول لرؤية 2030، وترينا امتداد الخير الذي ننعم به منذ عهد المؤسس –عبدالعزيز آل سعود - طيّب الله ثراه.

وتابع "الشويعر": هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعًا توجب استحضار النعم العظيمة التي تحيا بها بلادنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعزم قادتنا وهمّة الشعب الوفيّ، وتعد نعمة الأمن ركيزة النجاح والمضيّ قدماً نحو تحقيق الأهداف العظيمة المرسومة لهذه البلاد، لذلك يحرص قادتنا على استتبابها وصد كل محاولة عبث بها، وتجسد المكانة التي تحلُّها المملكة عالمياً دورها البارز في تحقيق الأمن والاستقرار، وإرساء الخير والسلام في نواحي العالم.

وعن التاريخ والمستقبل قال "الشويعر": ها نحن في هذا التاريخ المجيد الراسخ في أذهاننا نفتح صفحة جديدة مضيئة في مسيرة بلادنا، ونكتبها بكل إخلاص وولاء لقيادتنا وأرضنا، ومن الأهمية بمكانٍ استشعارُ حجم الأمانة الملقاة على عواتقنا للنهوض بهذه البلاد وتطهيرها من الفساد وتكوين قاعدة صلبة وبنية تحتية راسخة بالقيم الفاضلة والعدالة الأصيلة.

وختم "الشويعر" كلمته بالدعاء لبلادنا وقيادتنا الرشيدة قائلاً: إنني أدعو الله جل وعلا أن يعيد علينا هذه الذكرى الغالية وبلادنا تنعم في خير وعز وأمن وتقدم ورخاء وازدهار بقيادة إمامها وقائد نهضتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورمز عزيمتها وصانع رؤيتها وليّ عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لنمضي بعزم لا يلين وهمة لا تنكسر إلى أعلى القمم.