إصابة 4 إسرائيليين خلال إطلاق صاروخ من غزة

استهدف سديروت

أصيب 4 إسرائيليين، اليوم (الأحد) أثناء إطلاق صاروخ من قطاع غزة في اتجاه مدينة سديروت.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن شخصين أصيبا خلال هروبهما نحو الغرف المحصنة، فيما أصيب اثنان آخران بنوبات هلع.

من جانبها، بينت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت في سديروت.



