مشكلة عزوف المعلمين عن وظائف القيادة التربوية بالليث.. في رسالة ماجستير

أعدها "اليزيدي" بجامعة الطائف

حصل عبدالرحمن بن مليح اليزيدي أحد منسوبي تعليم محافظة الليث على درجة الماجستير من جامعة الطائف تخصص قيادة تربوية، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى.


وكان عنوان الرسالة "مشكلة عزوف المعلمين والمعلمات عن وظائف القيادة التربوية بمدارس التعليم العام بمحافظة الليث وسبل معالجتها".

0

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442 02:17 PM

أعدها "اليزيدي" بجامعة الطائف

مشكلة عزوف المعلمين عن وظائف القيادة التربوية بالليث.. في رسالة ماجستير

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

0 173

حصل عبدالرحمن بن مليح اليزيدي أحد منسوبي تعليم محافظة الليث على درجة الماجستير من جامعة الطائف تخصص قيادة تربوية، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى.


وكان عنوان الرسالة "مشكلة عزوف المعلمين والمعلمات عن وظائف القيادة التربوية بمدارس التعليم العام بمحافظة الليث وسبل معالجتها".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021