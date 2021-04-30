مشكلة عزوف المعلمين عن وظائف القيادة التربوية بالليث.. في رسالة ماجستير

أعدها "اليزيدي" بجامعة الطائف

حصل عبدالرحمن بن مليح اليزيدي أحد منسوبي تعليم محافظة الليث على درجة الماجستير من جامعة الطائف تخصص قيادة تربوية، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى.



وكان عنوان الرسالة "مشكلة عزوف المعلمين والمعلمات عن وظائف القيادة التربوية بمدارس التعليم العام بمحافظة الليث وسبل معالجتها".