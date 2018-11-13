"الأرصاد" تنبِّه.. و"محللو الطقس" يكشفون الحالة: أمطار رعدية غزيرة على منطقة مكة

ارتفاع مستوى التنبيه من "البرتقالي" إلى "الأحمر"

نبَّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى أن منطقة مكة المكرمة، وتشمل (مكة- جدة- رابغ- الليث- الطائف- الشفا- الهدا- ميسان- ثول- القنفذة- الكامل)، ستشهد هطول أمطار رعدية ابتداء من الساعة الواحدة فجر الأربعاء حتى الخامسة من عصر الخميس.

وكشف عدد من محللي الطقس إلى ارتفاع مستوى التنبيه من "البرتقالي" إلى "الأحمر" في إشارة إلى أن منطقة مكة المكرمة ستكون معرضة لهطول غزير، يتسبب في جريان الأودية بالسيول.