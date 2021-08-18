"الباحص": أنهينا ترحيل مليونَيْ مقرر لمدارس المرحلة الابتدائية بالشرقية

ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أنهت ترحيل مليونَيْ مقرر دراسي للمرحلة الابتدائية من المستودعات المركزية إلى مدارس المنطقة.

وقال لـ"سبق": كما بدأت المدارس في المرحلة الابتدائية في تهيئة مواقع تسليم الكتب الدراسية للفصل الدراسي الجديد، ضمن خطة توزيع المقررات الدراسية، والالتزام بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ للحفاظ على سلامة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بالمدارس، من خلال آلية توزيع الكتب الدراسية، حيث تتولى كل مدرسة عملية تسليم الكتب الدراسية لطلابها وأولياء أمورهم، من خلال لجنة إدارية للإشراف على تنظيم عملية التسليم، وتحديد موعد وطريقة الاستلام، وفق خطة زمنية يتم الإعلان عنها عبر حساب المدرسة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وإرسال رسالة نصية على هواتف أولياء الأمور؛ لتحديد موعد تسلم المقررات الدراسية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات؛ وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم ولتنظيم حضورهم للمدرسة بشكل آمن.

وأضاف: كما تم تعقيم وتطهير مخازن الكتب وأيضًا المقررات الدراسية، على أن يتم تنظيم دخول الطلاب للاستلام تحت إشراف إدارة المدرسة.

وأشار "الباحص" ضمن عملية الاستعداد، إلى إطلاق تعليم المنطقة برنامجاً إلكترونياً يرصد عدة مؤشرات تتعلق بجملة العمليات المنفذة سواء في محور الصيانة، وما تتضمنه من أعمال تتعلق بعمليات التأهيل والتكييف وأعمال الدهان والكهرباء، إلى جانب متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية وتوفير طفايات الحريق وأجهزة الكشف عن الدخان والإنذار، حيث يمثل هذا البرنامج محور الدعم والمساندة الدقيقة لما يجري من عمليات ميدانية نحو تلك المدارس ورفع جاهزيتها، وصولاً لمحور التجهيزات المدرسية.

وألمح "الباحص" إلى أن محور تهيئة البيئة المدرسية المناسبة لتلقي الطالب والطالبة العلوم والمعارف في أجواء تكتمل فيها كل الخدمات وتتحقق فيها كل الاجراءات والتدابير الوقائية، بما يضمن ويكفل سلامة المستفيدين من هذه المرافق والمباني تمثل ركيزة مهمة ًواصيلة في أعمالنا، وهو المحور الذي نعمل على تحقيقه، ونحرص على توفيره.

وأضاف: خير شاهدٍ على ذلك تنفيذ تعليم المنطقة الشرقية حملة توعوية بتنسيق مباشر مع كل القطاعات الصحية بالمنطقة لدعوة أولياء الأمور لتطعيم طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية، والعمل على رفع مستوى التحصين المجتمعي، إلى جانب توفير كل الإمكانات المتعلقة بالجوانب الوقائية وتطبيق التدابير الاحترازية بالمدارس.

وتواصل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية متابعة مؤشرات الاستعداد الوزارية لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ عبر 25 مؤشراً و208 إجراءات لجميع مدارس المنطقة، تشمل: الطفولة المبكرة، وعمليات التأهيل والصيانة والترميم والإضافات والنظافة للمباني التعليمية، وصيانة البرادات والمكيفات، وتعيين ونقل المعلمين والمعلمات، والتجهيزات المدرسية، والنقل المدرسي للطلاب والطالبات، والميزانيات التشغيلية للمدارس، ومواد الإجراءات الاحترازية.

وتقوم أمانة إدارة التعليم بالشرقية بمتابعة طلبات الدعم والمساندة المقدمة من مكاتب التعليم ومدارس المنطقة عبر نظام التذاكر الإلكترونية مع الإدارات المعنية بجاهزية الميدان التعليمي، وتقيس أثر الاستعداد عبر نظام الاستطلاعات الإلكترونية عن طريق زيارات أعضاء لجنة الاستعداد ومديري الإدارات والمشرفين والمشرفات قبل بدء العام الدراسي وإعطاء تحليل إحصائي لقيادات إدارة التعليم؛ للوقوف على الجوانب التي تحتاج لدعم ومتابعة عاجلة.