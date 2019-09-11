مضاربة جماعية تنتهي بدهس وقتيل.. هذا ما حدث في مخطط الرياض بعسفان

حالة الدهس وثقها مواطن بعدسة جواله.. والمرور تولى التحقيق بحكم الاختصاص

لم يدرك أحد المواطنين حين وثق بكاميرا جواله لمقطع فيديو لحظة وقوع مشاجرة جماعية بين أشخاص من الجنسية الإثيوبية في أحد الطرق بعسفان أن عدسة جواله ستلتقط لحظة دهس شنيعة لمقيم من الجنسية الإثيوبية ارتطم بمركبة أثناء انشغاله بعراك مع أشخاص من بني جلدته، يوم أمس الثلاثاء، مما أدى إلى وفاته.

تفصيلاً، كشفت مصادر "سبق" أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً من مواطن يفيد بوقوع مضاربة جماعية بين أشخاص من الجنسية الإثيوبية في أحد الطرق بعسفان، وبعد انتقال دوريات الأمن لموقع البلاغ تم العثور على أحد العمالة من الجنسية الإثيوبية مدهوساً وملقى على الأرض "داخل مخطط الرياض"، وبحسب إفادة الموجودين من بني جلدة المتوفى بأنه مدهوس داخل الحي بعد وقوع مضاربة بين عدة أشخاص من الجنسية الإثيوبية، وبعد الكشف عليه من قبل الهلال الأحمر تبين أنه "فارق الحياة".

وتولى مرور عسفان التحقيقات بحكم الاختصاص.