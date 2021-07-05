أمير الكويت خضع لفحوص طبية تكللت بالنجاح

سيواصل استكمالها

ذكرت وكالة أنباء الكويت اليوم (الاثنين) أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح قال في اتصال هاتفي مع ولي عهده إنه خضع لفحوص طبية معتادة تكللت بالنجاح.

ونقلت الوكالة نقلاً عن بيان للديوان الأميري، أن أمير الكويت أنه سيواصل استكمال هذه الفحوص.

وتولى الشيخ نواف (83 عامًا) السلطة في سبتمبر 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد.