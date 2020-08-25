25 رامية تتهيّأ.. "بطولة المملكة الأولى للسهام سيدات" تنطلق غداً

ميدانها بمجمع "فيصل بن فهد" بالرياض يفتح أبوابه اليوم للتدريب

أصدر الاتحاد السعودي للسهام البرنامج الزمني لبطولة المملكة الأولى للسيدات التي ينظمها وتنطلق رسمياً، غداً الأربعاء، بمشاركة أكثر من 25 رامية.

وسيفتح ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، أبوابه اليوم الثلاثاء للتدريب الرسمي للمشاركات في منافسات الـ 30 متراً و18 متراً، بجانب التدريب الرسمي وفحص معدات الراميات المشاركات في فئة 60 متراً قبل بداية المنافسات الأربعاء.

وأنهى الاتحاد السعودي للسهام تحت إشراف المدير التنفيذي بكر التويجري، عملية التأكد من تطبيق جميع البروتوكولات الخاصة بوزارتَي الصحة والرياضة، وتطبيقها على الميدان استعداداً لاستقبال المشاركات في البطولة.