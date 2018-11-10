نقل الباحة: نعمل بكل طاقاتنا البشرية والآلية لمواجهة الأمطار

استنفرت جهودها للعمل على رفع مخلفات وتساقط الأحجار

استنفرت إدارة النقل بالباحة جهودها للعمل على رفع مخلفات وتجمعات الأمطار وتساقط الأحجار على بعض الطرق بالمنطقة.

وفي هذا الإطار بين مدير عام فرع وزارة النقل بالباحة المهندس مسفر المالكي أن فرع الوزارة بالمنطقة تلقى عدداً من البلاغات من عمليات المرور بالمنطقة وعمليات الدفاع المدني بالمنطقة ومركز الاتصال الموحد الخاص بالوزارة؛ وذلك جراء تساقط الأمطار والتي شهدتها المنطقة هذا اليوم، وتضمنت تلك البلاغات عدداً من تجمعات للمياه والمواد على أسطح بعض الطرق وتساقط الأحجار وانقطاع بعض الطرق الترابية، والتي تم مباشرتها فوراً من قبل فرق الصيانة التابعة للإدارة بمتابعة مباشرة من الكوادر الفنية التابعة للفرع من مهندسين مشرفين ومراقبين”.

وأضاف أن الطرق التي يتم صيانتها حاليّاً بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة، شملت طريق الباحة/ الحزم/ المطار الذي شهد انهيار بعض الصخور البسيطة والأتربة على سطح الطريق وتم إزالتها، وطريق الباحة / الطائف والذي شهد تجمعاً لمياه الأمطار في عدة مواقع، وطريق الباحة/ بلجرشي/أبها الذي شهد تجمعات لبعض المواد على سطح الطريق وتجمعات مائية في عدة مواقع، وطريق المخواة/ قلوة/ الحجرة الذي شهد تجمعات لبعض المواد على سطح الطريق وبعض الانهيارات البسيطة، وطريق المخواة/ المظيلف الذي شهد تجمعات مياه وأتربة في عدة مواقع على امتداد الطريق.

كما شملت الأمطار عقبة الأبناء وعقبة ذي منعا وطريق الغبشه وطريق وادي أشحط وطريق وادي ثمران وطريق الأمير فيصل بمحافظة غامد الزناد وطريق نصبة وجبال المسودة، وكان هناك بعض الانجرافات لبعض الطرق وانهيارات في عدة مواقع متفرقة، وتم تأمين مواقعها وتوجيه المعدات لإصلاح جميع الطرق المتضررة وإزالة الانهيارات والتجمعات الصخرية والمائية من أسطح الطرق الأسفلتية، فيما تقوم أيضاً فرق الصيانة بصيانة كل من طريق عقبة ذي منعا وطريق عقبة الأبناء ذلك بسبب وجود بعض التساقطات الصخرية المتوسطة وتجمعات للمياه والمواد بسبب السيول التي مرت بها.

وأبان أن جميع الطرق مفتوحة عدا عقبتي حزنه وذي منعا، فهي مغلقة احترازياً من قبل الدفاع المدني والمرور وذلك حفاظاً على سلامة مرتاديها من المواطنين والمقيمين بسبب التقلبات الجوية التي تمر على المنطقة.

وأهاب المالكي بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر عند القيادة على الطرق، وخاصة في المواقع الجبلية عند تساقط الأمطار، والتي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام والأخذ بتوجيهات الجهات المختصة والابتعاد عن الأودية، موضحاً أن الفرع يعمل بكافة طاقته وكوادره الفنية وعلى مدار الساعة وفق توجيهات أمير المنطقة ووكيله، وكذلك متابعة مستمرة من قبل الوزير ونائبه.