شاهد.. ضبط مصنع للخمور في استراحة بمكة والإطاحة بمديرها

بينما تم إتلاف 54 برميلًا سعة 200 لتر جاهزة للترويج و4 تقطير

ضبطت وكالة البلديات؛ ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع شرطة العزيزية، معملًا لتصنيع الخمور في استراحة بملكان.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن مراقبي البلدية أثناء جولاتهم تمكنوا من ملاحظة الموقع ومداهمته، وتَبَيّن وجود كميات من الخمر، وتم إتلاف 54 برميلًا سعة 200 لتر جاهزة للترويج، و4 براميل تقطير.

وأشار إلى مصادرة 1480 عبوة فارغة، و8 جوالين، إضافة إلى 8 أكياس سكر كبيرة، و20 علبة خميرة قبل استخدامها.

وأكد "المالكي" أن الجهات الأمنية المشاركة، تمكنت من الإطاحة بمن يدير الاستراحة، وجرى اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم؛ مؤكدًا أن البلدية لن تتوانى عن اتخاذ كل التدابير الوقائية، وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول الممارسات ذات الأثر السلبي، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.