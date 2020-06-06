بالفيديو.. كيف نجا هذا الرجل من سقوط المبنى فوقه؟

شاهد الجدارَ يميل ويكاد يتخطّى حاجز الأمان

نسي أحد العمال أن ينبه هذا الرجل ألا يمر بجوار المبنى في تلك اللحظة، فلم يبقَ للرجل سوى حل واحد كي ينجو بحياته من هذا المبنى المنهار في كندا.

وتحت عنوان "كان يجب أن يجري لينجو بحياته"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت هذه الواقعة في مدينة إيسكويمالت في جزيرة فانكوفر الكندية، حين كانت رافعة تقوم بهدم وإزالة مبنى مكون من طابقين، ولأن المبنى يطلّ على طريق مزدحم بالسيارات والمارّة، تم وضع حاجز، كما وقف بعض عمال البناء ينبهون المارة.

ويظهر الفيديو أن أحد العمال انشغل بمشاهدة الرافعة وهي تستعد لإسقاط الهيكل الخارجي للمبنى، ونسي أن يوقف أحد المارّة في تلك اللحظة الحرجة، وتحرّك الرجل بجوار المبنى في لحظة انهياره، حتى شاهد الجدار يميل ناحيته، ويكاد يتخطّى حاجز الأمان، فلم يسعفه إلا الجري بسرعة لينجو بحياته، لنشاهد بعدها سقوط المبنى وتعالي الغبار الكثيف.

وتقول الصحيفة: لتفادي مثل هذه الحوادث، ينصح الخبراء مشغّلي معدات الهدم والإزالة باستخدام مخططات وعلامات واضحة والعمل على مساحة واسعة، للتأكد من سقوط الحطام على مسافة آمنة.