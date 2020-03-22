أمانة المدينة المنورة تنظم مواعيد حراج الخضار والأسماك والمواشي

وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للوقاية من "كورونا"

نظمت أمانة منطقة المدينة المنورة، أمس، أوقات عمل حراج عدد من الأنشطة ولفترات مختلفة، اشتملت على حراج الخضار والفواكه والأسماك والإبل والأغنام، وذلك وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية، في إطار جهود الأمانة الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد.

وحددت أمانة المنطقة حراج الخضار والفواكه والأسماك على ثلاث فترات، تبدأ الأولى من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، فيما تبدأ الفترة الثالثة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة التاسعة مساءً يومياً.

كما حددت أمانة المنطقة مواعيد حراج الإبل على فترتين تبدأ الأولى من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وفيما يتعلق بحراج الأغنام فقد حددتها الأمانة بفترة واحدة تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وتنتهي الساعة الثامنة صباحاً.

ودعت أمانة المنطقة رواد تلك المواقع من الدلالين والباعة والعاملين إلى أخذ الاحتياطات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات وغسيل اليدين وتعقيمها واتباع الإرشادات الوقائية كافة.