باكستان: 24 حالة وفاة جديدة و1487 إصابة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية



سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 حالة وفاة، 1487 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 271872 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5787 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 236596 حالة، بينما توجد 1294 حالة في وضع حرج.