مكافأة مالية للملقّحين من كبار السن بغزة.. وإجازة دون راتب للرافضين في رام الله

"أشتية" بيّن أن العقوبة دخلت حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تقديم مكافأة مالية تشجيعية للمواطنين من فئة كبار السن، الذين سيتوجهون للحصول على اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله منحها إجازة دون راتب لغير الملقحين.

وذكر الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، أن وزارته ستبدأ الأربعاء المقبل حملة تستمر لمدة شهر واحد لتطعيم كبار السن ممن هم فوق 55 عاماً، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف أن الوزارة ستختار يومياً عشرة أسماء من كبار السن ممن تلقوا اللقاح؛ لتقديم مكافأة مالية قدرها 200 دولار لكل شخص.

وفي رام الله مقر السلطة الفلسطينية، بيّن رئيس الوزراء محمد أشتية، أن الحكومة ستعطي إجازة دون راتب للموظفين الرسميين الذين يرفضون أو الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى انتهاء الوباء.

وأشار إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ.