سد النهضة.. اتفاق مبدئي على وقع تقدم المفاوضات.. وآخر شامل نهاية الشهر

التوصل لحل وسط حول ملء الخزان

أعلنت مصر وإثيوبيا والسودان اليوم (الأربعاء)، أنّها أحرزت تقدّماً في المفاوضات الجارية في واشنطن حول "سدّ النهضة" الكهرمائي الضخم الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويثير توتّرات إقليمية.

وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي، أوردته "فرانس 24"، أنها ستجتمع مجدّداً في نهاية الشهر الجاري في العاصمة الأميركية لتذليل العقبات المتبقية والتوصّل إلى اتفاق شامل.

وأوضحت أنها توصّلت إلى اتّفاق مبدئي على حلّ وسط بشأن بند ملء خزان السد، وهو أحد آخر العوائق المتبقية في طريق التوصّل إلى اتفاق شامل.

وأضافت أنّ الحلّ الذي توصّلت إليه الأطراف بشأن تعبئة خزّان السدّ يقضي بأن تتم عملية ملئه على مراحل وبطريقة تعاونية، ولا سيّما خلال موسم الأمطار بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب).