تعليق الدراسة غداً الأربعاء في مدارس 14 قرية جنوب مكة

نظراً للأحوال الجوية الطارئة وما شهدته من أمطار وسيول

أعلن عدد من قادة مدارس قرى جنوب مكة المكرمة، عن تعليق الدراسة غداً الأربعاء 1441 / 2 / 3 هـ نظراً للأحوال الجوية الطارئة وما شهدته تلك القرى من أمطار وسيول.

وبحسب رسالة اطلعت عليها "سبق" جاء فيها أنه تم تعليق الدراسة ليوم الأربعاء، حسب توجيهات مدير مكتب التعليم بجنوب مكة.

وشملت القرى التي تم تعليق الدراسة فيها، بنين وبنات: الضيقة، وعرعر، والكر، ووادي نعمان، والصرف، والصمان، وملكان، ووادي ضيم، والبيضاء، والإسكان ( الخيوط)، ودفاق، والملحاء، وحوية نمار، والحسينية.

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01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441 11:54 PM

نظراً للأحوال الجوية الطارئة وما شهدته من أمطار وسيول

تعليق الدراسة غداً الأربعاء في مدارس 14 قرية جنوب مكة

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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أعلن عدد من قادة مدارس قرى جنوب مكة المكرمة، عن تعليق الدراسة غداً الأربعاء 1441 / 2 / 3 هـ نظراً للأحوال الجوية الطارئة وما شهدته تلك القرى من أمطار وسيول.

وبحسب رسالة اطلعت عليها "سبق" جاء فيها أنه تم تعليق الدراسة ليوم الأربعاء، حسب توجيهات مدير مكتب التعليم بجنوب مكة.

وشملت القرى التي تم تعليق الدراسة فيها، بنين وبنات: الضيقة، وعرعر، والكر، ووادي نعمان، والصرف، والصمان، وملكان، ووادي ضيم، والبيضاء، والإسكان ( الخيوط)، ودفاق، والملحاء، وحوية نمار، والحسينية.

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