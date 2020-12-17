خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي

جرى استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية وتطورات الأوضاع بالمنطقة

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها.



كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.