توقيع 20 اتفاقية بين الجانبين السعودي والروسي

بحضور خادم الحرمين والرئيس "بوتين"

بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وقّعت المملكة العربية السعودية وروسيا 20 اتفاقية، وتم توقيع "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط".

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نهدف لتطوير العديد من المجالات مع روسيا عبر توقيع 20 اتفاقية بين بلدينا.

بوتين في السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441 04:45 PM

بحضور خادم الحرمين والرئيس "بوتين"

توقيع 20 اتفاقية بين الجانبين السعودي والروسي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية وقّعت المملكة العربية السعودية وروسيا 20 اتفاقية، وتم توقيع "ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للنفط".

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نهدف لتطوير العديد من المجالات مع روسيا عبر توقيع 20 اتفاقية بين بلدينا.

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بوتين في السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

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