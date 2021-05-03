الأرصاد: سحب رعدية على نجران

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة نجران تضمنت سحباً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية.

وبين المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمه، وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة التاسعة مساءً.

