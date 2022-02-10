إصابة شخص في حريق في مبنى تجاري بالخبر

أصيب شخص عقب حريق نشب اليوم في مبنى تجاري بالخبر، وتم نقله الى المستشفى.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد الدفاع المدني بمحافظة الخبر حريقًا في مبنى تجاري بحي الخبر الشمالية، نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.حريق مبنى تجاري الخبر
"المدني": نُقل للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة
أصيب شخص عقب حريق نشب اليوم في مبنى تجاري بالخبر، وتم نقله الى المستشفى.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في "تويتر": أخمد الدفاع المدني بمحافظة الخبر حريقًا في مبنى تجاري بحي الخبر الشمالية، نتج عنه إصابة شخص تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.