"كورونا" ينشر عدواه بين 1696 لبنانيًّا جديدًا

إجمالي الوفيات بلغ 991

سجَّل لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1696 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 125637 حالة.

وبيّنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت أنها سجّلت 11 حالة وفاة؛ ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 991 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 74858 حالة.