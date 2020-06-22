الصحة الفلسطينية: 82 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الحصيلة الإجمالية للحالات ترتفع إلى 1110 حالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى 1110 إصابات.



وأوضحت "الكيلة" في بيان صحفي أن من بين الإصابات الجديدة 63 في تفوح، وإصابتين في حلحول، وإصابتين في نوبا، و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس، و4 في بيت لحم، وإصابتين في رام الله والبيرة.