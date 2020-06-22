الصحة الفلسطينية: 82 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الحصيلة الإجمالية للحالات ترتفع إلى 1110 حالات

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى 1110 إصابات.

وأوضحت "الكيلة" في بيان صحفي أن من بين الإصابات الجديدة 63 في تفوح، وإصابتين في حلحول، وإصابتين في نوبا، و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس، و4 في بيت لحم، وإصابتين في رام الله والبيرة.

فيروس كورونا الجديد

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22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441 04:05 PM

الحصيلة الإجمالية للحالات ترتفع إلى 1110 حالات

الصحة الفلسطينية: 82 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى 1110 إصابات.

وأوضحت "الكيلة" في بيان صحفي أن من بين الإصابات الجديدة 63 في تفوح، وإصابتين في حلحول، وإصابتين في نوبا، و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس، و4 في بيت لحم، وإصابتين في رام الله والبيرة.

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فيروس كورونا الجديد

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