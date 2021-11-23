"المزيني العقارية" و"البلاد" يوقعان اتفاقية تمويل منتج أراضي "البيع على الخارطة"

الأولى بين الجهات التمويلية وقطاع التطوير العقاري لزيادة نسب التملك

وقّعت شركة المزيني العقارية اتفاقية مع بنك البلاد لتمويل بيع منتج الأراضي على الخارطة في مشروع "مدينة المستقبل"، بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن سعيد؛ والعضو المنتدب لشركة المزيني العقارية المهندس علي الشهري؛ ومدير عام شبكة الفروع في بنك البلاد فهد الحنايا.

قام بتوقيع الاتفاقية من شركة المزيني العقارية الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة المستقبل باسل الفريح؛ ومن بنك البلاد فهد الحنايا.

وسيقدم بنك البلاد من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها، أمس الإثنين، في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، منتج تمويل الأراضي "البيع على الخارطة" لعملاء مشروع مدينة المستقبل الذي تقوم شركة المزيني العقارية بتطويره، والحاصل على رخصة البيع على الخارطة (وافي).

من جانبه، أكد العضو المنتدب لشركة المزيني المهندس علي الشهري؛ أن هذه الاتفاقية تعد الأولى بين الجهات التمويلية وقطاع التطوير العقاري وتوقيع الاتفاقية هي امتداد للعلاقة الإستراتيجية بين بنك البلاد وشركة المزيني العقارية التي من خلالها ستسهم في زيادة تملك المواطنين للمنتجات السكنية التي تتماشى مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأضاف الشهري؛ أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة (وافي) كان لها دور رئيس في تنظيم مثل هذه العلاقة بين المطورين العقاريين والجهات التمويلية من حيث دعم وتنظيم ما يخدم القطاع العقاري بالمملكة.

من جانب آخر، صرح عبدالعزيز العنيزان؛ الرئيس التنفيذي لبنك البلاد،" بأن بنك البلاد سعيد بالوصول إلى اتفاقية تعاون مع شركة المزيني العقارية لتمويل عملاء مشروع مدينة المستقبل عبر منتج (3 × 1) البيع على الخارطة، وتعد هذه أول اتفاقية تعاون ضمن إطار تسهيل دعم التمويل والقطاع العقاري بالمملكة، سواءً كانوا مطورين أو ملاك أراضٍ أو مستثمرين أو مشترين، دعماً لمستهدفات برنامج الإسكان وأهداف إستراتيجية القطاع العقاري وتنمية العرض وبما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 واستمراراً للدور المهم الذي يقوم به بنك البلاد في تلبية حاجات المواطنين العقارية المتنوعة".

وتُعد مدينة المستقبل أحد المشاريع النموذجية الرائدة في الرياض التي تعكس أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، حيث يوفر المشروع الحلول الملائمة للإسكان بما يضمن الوصول إلى بيئة مجتمعية بأسلوب حياة عصرية آمنة، كما يطرح المشروع حلولاً هندسية ومالية مميزة تتناسب مع احتياجات المواطن للسكن داخل النطاق العمراني في مدينة الرياض.

ويقام المشروع على مساحة تتجاوز خمسة ملايين م2، ويضم 4415 قطعة أرض سكنية، متكاملة البنية التحتية، تشتمل على الشبكات الرئيسة الخمسة (المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الري، الاتصالات)، إضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية ومحطات للنقل العام.