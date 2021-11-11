حالة ضباب كثيف وتدنٍّ للرؤية على المدينة المنورة.. والأرصاد ينبه

قال: تشمل محافظات ينبع والرايس وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تتضمن ضبابًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443 08:56 AM

قال: تشمل محافظات ينبع والرايس وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء

حالة ضباب كثيف وتدنٍّ للرؤية على المدينة المنورة.. والأرصاد ينبه

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تتضمن ضبابًا، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات ينبع والرايس وينبع النخل.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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