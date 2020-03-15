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شددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

"الصحة" تنفي نقل مصاب بكورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا

نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.



وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.

