"الصحة" تنفي نقل مصاب بكورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا

شددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.


وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.

الجوف وزارة الصحة صحة الجوف سكاكا المجمعات التجارية فيروس كورونا الجديد

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15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 11:18 PM

شددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية

"الصحة" تنفي نقل مصاب بكورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا

مهنا التميمي

الجوف

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نفت صحة الجوف ما يتم تداوله من نقل حالة مصابة بفايروس كورونا من أحد المجمعات التجارية بسكاكا.


وشددت على عدم نقل الشائعات وأخذ المعلومة من مصدرها، مؤكدة على الالتزام بكافة تعليمات الوقاية.

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الجوف وزارة الصحة صحة الجوف سكاكا المجمعات التجارية فيروس كورونا الجديد

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