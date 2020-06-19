المكسيك: تسجيل عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكورونا

5662 حالة و667 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، تسجيل 5662 إصابة جديدة بفيروس كورونا و667 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى 165455 إصابة و19747 وفاة.

وكانت الحكومة قد قالت إن العدد الفعلي للمصابين بالفيروس أعلى كثيراً على الأرجح من العدد المسجل للحالات المؤكدة.