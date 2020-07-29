"التجارة" تنفِّذ أكثر من 2000 جولة للرقابة على المنتجات المخالفة لترشيد استهلاك المياه

تطبيقًا للائحة الفنية وللتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين

نفّذت وزارة التجارة 2،031 جولة تفتيشية على شركات ومؤسسات ومنافذ بيع الأدوات الصحية بمناطق السعودية كافة خلال الأسبوع الماضي؛ وذلك للتحقق من التزام المنشآت بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه على الأدوات الصحية المعروضة؛ إذ يعد عدم وضع البطاقة مخالفة تستوجب تطبيق عقوبات على المنشآت ومنافذ البيع غير الملتزمة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتأتي تلك الجولات تطبيقًا للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، والتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي: وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة المياه الوطنية.

وتعمل تلك الجهات المعنية على تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالسعودية؛ ليستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر.

وتقوم وزارة التجارة -وفقًا لاختصاصاتها- بمراقبة التزام منافذ بيع الأدوات الصحية، ومباشرة بلاغات المستهلكين على المنشآت غير الملتزمة بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات المحددة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه، وهي: (الخلاطات "الصنابير"، والمراحيض، وخلاطات ورؤوس المراوش، وخلاطات الشطاف، والمبولة)، وذلك عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.