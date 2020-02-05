"الصحة العالمية": الإصابات بفيروس كورونا تتخطى الـ20 ألف حالة

قالت إن 20471 إصابة في الصين توفِّي منهم 425 شخصًا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا التاجي الجديد بلغ 20630 حالة إصابة حول العالم، منها 20471 حالة في الصين، منها 425 حالة وفاة، و159 حالة إصابة موزعة على 23 دولة أخرى.

وأكدت المنظمة العالمية أنها تعمل حاليًا مع قطاع السياحة والطيران والسفر لوضع إجراءات لحماية العاملين في هذه القطاعات بهدف استئناف الرحلات إلى الصين.

منظمة الصحة العالمية الصين فيروس كورونا التاجي الجديد قطاع السياحة والطيران والسفر استئناف الرحلات إلى الصين

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05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441 12:44 AM

قالت إن 20471 إصابة في الصين توفِّي منهم 425 شخصًا

"الصحة العالمية": الإصابات بفيروس كورونا تتخطى الـ20 ألف حالة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جنيف

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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا التاجي الجديد بلغ 20630 حالة إصابة حول العالم، منها 20471 حالة في الصين، منها 425 حالة وفاة، و159 حالة إصابة موزعة على 23 دولة أخرى.

وأكدت المنظمة العالمية أنها تعمل حاليًا مع قطاع السياحة والطيران والسفر لوضع إجراءات لحماية العاملين في هذه القطاعات بهدف استئناف الرحلات إلى الصين.

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منظمة الصحة العالمية الصين فيروس كورونا التاجي الجديد قطاع السياحة والطيران والسفر استئناف الرحلات إلى الصين

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