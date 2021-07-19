12 خطيباً ألقوا الخطبة بمسجد "نمرة" بعرفات خلال قرن من الزمان.. تعرّف عليهم

كان أولهم "ابن عبداللطيف" وآخرهم "بليلة".. وأطولهم مدة المفتي بـ34 عاماً

تناوب على خطبة عرفة خلال قرن من الزمان ١٢ خطيباً من المشايخ والأئمة الفضلاء، كان أكثرهم وقوفاً في منبر مسجد نمرة بعرفات مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بـ٣٤ خطبة بدأها ١٤٠٢هـ إلى 1436هـ، تلاه عبدالله بن حسن آل الشيخ بـ٢٥ خطبة على مدار ٢٥ عاماً متواصلة.

وتفصيلاً، كان أول من خطب في مسجد نمرة بعرفات في العهد السعودي ( الدولة السعودية الثالثة ) هو الشيخ محمّد بن عبدالّلطيف بن عبدالرّحمن بن حسن بن محمّد بن عبدالوهّاب بإذن من الملك عبدالعزيز وذلك عام ١٣٤٣هـ.

وفي عام ١٣٤٤هـ خطب بالناس يوم عرفة الشّيخ عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن حسين بن محمّد بن عبدالوهّاب، وظلّ خطيباً حتى عام 1369هـ، ثم خلفه في الخطبة بمسجد نمرة في موسم حج عام 1370هـ الشّيخ محمّد بن عبدالله بن حسن آل الشيخ واستمر في الخطابة حتى عام ١٣٧٦هـ.

وكلف الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشيخ بالخطابة عام ١٣٧٧هـ واستمر فيها حتى عام ١٣٩٨هـ، حيث سافر خارج المملكة للعلاج، وخلفه في الخطبة أثناء موسم الحج عام ١٣٩٩هـ الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، وسجلت خطبته ذلك العام وهي متداولة حتى وقتنا الحاضر.

وعاد الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن إلى إلقاء خطبة عرفة عامي 1400هـ، و1401هـ، ليعتذر بعدها عن الخطابة لظروفه الصحية.

بعد ذلك تم تكليف الشّيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشّيخ، حفيد أوّل خطيب لجامع نمرة ( في الدولة السعودية الثالثة ) بالخطابة، واستمر الشّيخ عبدالعزيز في الخطابة في منبر مسجد نمرة أطول فترة، حيث خطب منذ موسم حج عام 1402هـ حتى موسم حج عام 1436هـ.

بعدها اعتذر المفتي عن الخطابة لظروفه الصحية، وفي عام 1437هـ كلف بخطبة يوم عرفة الشّيخ عبدالرّحمن بن عبدالعزيز السّديس إمام الحرم المكي، ورئيس شؤون الحرمين، أما عام 1438هـ فكلف بالخطبة في مسجد نمرة الشّيخ سعد بن ناصر الشّثري عضو هيئة كبار العلماء، وفي عام ١٤٣٩هـ كلف بالخطبة إمام وخطيب المسجد النّبوي الشّريف، الشّيخ حسين بن عبدالعزيز بن حسن بن عبدالعزيز بن حسين بن حمد بن حسين آل الشّيخ.

وفي عام 1440هـ كلف بخطبة عرفة الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وفي العام الماضي -١٤٤١هـ - كلف الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي بخطبة يوم عرفة في مسجد نمرة، وهذا الموسم كلف إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ بدر بن عبدالعزيز بليلة خطيباً لمسجد نمرة بعرفة وبهذا يكون الخطيب الـ١٢ لمسجد عرفة خلال قرن من الزمان.