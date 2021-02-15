"ترميم الشرقية" تعقد جمعيتها العمومية وتعتمد ميزانية العام المنتهي

ناقش منجزات الفترة السابقة وآليات التوسع الجغرافي لزيادة الخدمات

ترأس المهندس حمد بن ثواب الخالدي رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم بالمنطقة الشرقية، اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد عبر الاتصال المرئي بحضور مندوب فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بحث الاجتماع اعتماد إنشاء مركز للعمل التطوعي، بالشراكة مع لجنة الإسكان التطوعي التابعة للجنة التنفيذية للإسكان، واعتماد ميزانية ٢٠١٩م، وإقرار الميزانية التقديرية لعام 2021م والخطة التشغيلية لنفس العام.

واطلع أعضاء الجمعية أثناء الاجتماع على منجزاتها التي تحققت في الفترة الأخيرة من خلال تقرير يوضح عدد المنازل المنجزة في العام المنصرم 2020م، والتوسع الجغرافي في تقديم الخدمة وصولًا لمحافظات بقيق والأحساء وحفر الباطن والخفجي، كما استعرض الاجتماع إنجازات التطوع في نفس العام؛ حيث بلغ عدد المتطوعين 460 متطوعًا ومتطوعة، وبلغت الساعات التطوعية 8231 ساعة، ومتوسط مدة التطوع للفرد شهر، والقيمة الاقتصادية ٤٥٢.٧٠٥ ريالًا.

واختتم "الخالدي" الاجتماع بشكر أعضاء الجمعية على مشاركتهم الفاعلة ودعمهم المتواصل في تحقيق أهدافها التنموية؛ داعيًا الله تعالى أن يعين الجمعية في تنفيذ مشاريعها لهذا العام، وأن يحفظ على مملكتنا الغالية أمنها وأمانها، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.