محافظ شقراء يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

المجلي: نهدف لرفع مستوى السلامة لدى شرائح المجتمع

تصوير علي دهل: دشن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في البساتين مول بمحافظة شقراء.



حضر الحفل مدير إدارة الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن بن المجلي، ورئيس بلدية شقراء المهندس عبدالمحسن الحمادي، ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس هليل الكرشمي، ومدير فرع المالية بشقراء المهندس علي السبيعي، ومدير تعليم شقراء الدكتور خالد الشبانة، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ومدير مرور شقراء المقدم عبدالرحمن العصيمي، ومساعد شرطة شقراء العقيد هذال العتيبي، ومدير إدارة المخدرات بشقراء الرائد ناصر الدعجاني، ومدير مستشفى شقراء الأخصائي ياسر العطني، ورئيس مركز الجريفة محمد المسفر.



واشتملت الفعاليات على حفل خطابي قدمه العقيد عبدالعزيز اليوسف، وتخلله كلمة لرئيس مركز الجريفة محمد المسفر، ثم كلمة لمدير الدفاع المدني بشقراء العميد عبدالرحمن المجلي، كما شارك عدد من الطالبات بأناشيد عن السلامة.



كما تضمنت الفعاليات معرضًا مصاحبًا شارك فيه عدد من الجهات الحكومية (إدارة التعليم - مكتب الزراعة- الهلال الأحمر- إدارة المخدرات - الأحوال المدنية - مستشفى شقراء- جامعة شقراء - الكلية التقنية بشقراء).



وستستمرّ فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٥ أيام على فترتين صباحية ومسائية، ويتخلّلها العديد من المناشط؛ منها: إلقاء المحاضرات التوعوية على طلبة المدارس من قبل ضباط الإدارة، وكذا توزيع النشرات التوعوية على المدارس والجهات الحكومية ومرتادي المعرض؛ حيث قامت الإدارة بطباعة ١٠ آلاف بروشور توعوي.



من جانبه أكّد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة شقراء العميد، أن الهدف من هذه الفعاليات هو رفع مستوى السلامة لدى كافة شرائح المجتمع؛ للحد من كافة المخاطر والحوادث المختلفة، مؤكدًا أن الفعاليات تميّزت ونجحت بفضل الله ثم بمشاركة الجهات الحكومية والأهلية فيها، وتضافر جهود الجميع.

