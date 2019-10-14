شاهد.. معاناة طلاب مدرسة بمكة يعبرون شارعاً يخضع للتنفيذ

خطر محتوم ما لم يتم تدارك الوضع وتأمين المكان على وجه السرعة

وثّق مواطن صوراً لطلاب مدرسة بمكة المكرمة، وهم يعبرون شارعاً مجاوراً لمدرستهم، يخضع لأعمال تنفّذه إحدى الشركات، ما يشكّل خطراً محتوماً على الطلاب ما لم يتم تدارك الوضع وتأمين المكان على وجه السرعة.

وأظهرت الصور التي وثّقها المواطن عدداً من الطلاب وهم داخل الشقّ أثناء انصرافهم من المدرسة في الفترة المسائية، يلعبون وآخرون يعبرون؛ حيث مدرستهم تقع على الشارع ذاته الواقع بحي وادي جليل بمكة المكرمة، مستخدمين جسراً حديدياً للعبور من وإلى المدرسة.

وأشار المواطن إلى أن الأعمال القائمة في شارع المدرسة بهذا الشكل دون تأمينه، قد يتسبب في سقوط الطلاب، وتعرّضهم للصعق الكهربائي في حال كان الشق يحتوي على إمدادات كيابل كهربائية أرضية.





وطالب الجهة المنفذة بضرورة الإسراع في وتيرة العمل، وعدم ترك المكان بهذا الحال، لافتاً إلى أن عدداً من الطلاب يعبرون الشق من على جسر حديدي عند بداية ذهابهم إلى المدرسة وأثناء انصرافهم منها.