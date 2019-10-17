لعملاء "الراجحي".. الخدمات معلقة 8 ساعات بداية من منتصف الليلة

المصرف يعتذر ويؤكد: نعمل على تطوير أنظمتنا لخدمتكم بشكل أفضل

أفاد مصرف الراجحي، اليوم الخميس، بأن جميع خدماته المصرفية ستكون غير متاحة اعتبارًا من الساعة 00:00 صباح يوم غد الجمعة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وقال المصرف: عميلنا العزيز.. نعمل حالياً على تطوير أنظمتنا لخدمتكم بشكل أفضل.


وأضاف: نعتذر عن أي إزعاج قد يترتب على ذلك.

مصرف الراجحي

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17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441 12:34 PM

المصرف يعتذر ويؤكد: نعمل على تطوير أنظمتنا لخدمتكم بشكل أفضل

لعملاء "الراجحي".. الخدمات معلقة 8 ساعات بداية من منتصف الليلة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد مصرف الراجحي، اليوم الخميس، بأن جميع خدماته المصرفية ستكون غير متاحة اعتبارًا من الساعة 00:00 صباح يوم غد الجمعة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وقال المصرف: عميلنا العزيز.. نعمل حالياً على تطوير أنظمتنا لخدمتكم بشكل أفضل.


وأضاف: نعتذر عن أي إزعاج قد يترتب على ذلك.

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