باكستان تغلق المدارس وتؤجل الامتحانات للحد من "كورونا"

معدل الإصابة وصل إلى 7.4%

أغلقت باكستان مدارسها وأجلت الامتحانات، اليوم (الخميس)؛ في محاولة للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وزيادة عدد الأشخاص المصابين بـ"كوفيد -19" في المستشفيات.

وبين مسؤولون أن قرار إغلاق المدارس استند إلى زيادة معدل نتائج الاختبارات الإيجابية في البلاد، إذ بلغ معدل الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم في يونيو 23 في المئة، لكنه انخفض إلى 1.7 في المئة بحلول سبتمبر، وقد بدأ منذ ذلك الحين في الارتفاع مرة أخرى ليصل إلى 7.41 في المئة هذا الأسبوع، وفقاً لـ"رويترز".

ويواصل الطلاب، بما في ذلك الطلاب في مؤسسات التعليم العالي وكذلك في المدارس الخاصة ، فصولهم الدراسية من خلال التعلم عن بعد حتى 24 ديسمبر، حيث من المقرر أن تستمر المدارس في عطلة الشتاء حتى 11 يناير.

وأبلغت باكستان عن 306 حالات إصابة جديدة أمس، و 40 حالة وفاة بسبب الوباء، مع إدخال 2485 مريضًا حاليًا في المستشفيات، وجرى تسجيل 386198 حالة إصابة في البلاد حتى الآن، و 7843 حالة وفاة.