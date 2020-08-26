جامعة "المؤسّس" تنظّم ملتقى "الإرشاد الجامعي" واللقاء السنوي لرئيسها بالطلاب

يهدف إلى تعريف الطلاب بأنظمة ولوائح الجامعة والتعريف بالكليات وآلية التسكين

تطلق جامعة الملك عبدالعزيز فعاليات ملتقى "الإرشاد الجامعي" لطلاب السنة التحضيرية الذي تنظمه عمادة شؤون الطلاب، واللقاء السنوي لرئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بأبنائه الطلاب، الإثنين المقبل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

ويهدف الملتقى الى تعريف الطلاب بأنظمة ولوائح الجامعة والتعريف بالكليات وآلية التسكين بعد اجتياز السنة التحضيرية وذلك لتهيئة الطلاب للعام الدراسي ١٤٤٢ هجرية ولتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم.

ويشمل ملتقى "الإرشاد الجامعي" على المعرض التعريفي الافتراضي الذي يتيح للطلبة الفرصة للتعرف على التخصصات العلمية والخدمات والبرامج المقدمة لهم من خلال التنقل الافتراضي بين عمادات وكليات الجامعة، كما ينظم الملتقى اللقاء السنوي لرئيس الجامعة بأبنائه الطلاب الذي من خلاله يجيب عن جميع تساؤلات الطلاب المتعلقة بالنواحي الأكاديمية والخدمات والبرامج والأنظمة بالجامعة بمشاركة وكلاء وعمداء العمادات والكليات.

ويقدم الملتقى لقاءات إرشادية على مدار ثلاثة أيام، ففي اليوم الأول ينظم اللقاء بعنوان "أنشطة وخدمات وفعاليات عمادة شؤون الطلاب" يقدمه وكيل عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الثقافية والاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عمر العماري، واللقاء بعنوان "التميز الجامعي والاكاديمي" يقدمه وكيل عمادة القبول والتسجيل للشؤون التعليمية الدكتور هاني بن سامي برديسي.

ويشهد اليوم الثاني اللقاء التعريفي بمعهد اللغة الإنجليزية يقدمه الدكتور مازن محسن منصوري، من معهد اللغة الإنجليزية، واللقاء التعريفي عن آلية التسكين لطلاب السنة التحضيرية يقدمه وكيل عمادة القبول والتسجيل للسنة التحضيرية الدكتور فؤاد بن عبدالعزيز أبو لبن، واللقاء التعريفي عن عمادة التعليم عن بعد يقدمه وكيل عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد للشؤون الفنية الدكتور خالد بن حمد العمر.

ويختتم الملتقى في اليوم الثالث باللقاء التعريفي بخدمات مركز الإرشاد الجامعي يقدمه المشرف على مركز الإرشاد الجامعي الدكتور صلحي بن علي الفقيه، ولقاء تعريفي بحقوق وواجبات الطالب الجامعي، يقدمه المشرف على وحدة حماية حقوق الطالب الدكتور عثمان أبوبكر باعثمان.