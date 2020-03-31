بغداد: تسيير رحلة جوية رابعة لإعادة 212 مواطنًا عراقيًا عالقًا في مصر

أعلنت الخارجية العراقية اليوم عن تسيير رحلة جوية عراقية رابعة لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في مصر, نتيجة التدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي بأنها قامت بالتنسيق مع الجهات العراقية والمصرية المختصة بتسيير رحلة جوية استثنائية لإحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية لإعادة 212 مواطنًا عراقيا عالقًا في مصر.