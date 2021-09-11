"الصحة": تسجيل 83 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 75 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 11 سبتمبر 2021، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 545912 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 75 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 534983 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8617 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2312 والحالات الحرجة 528 حالة.



