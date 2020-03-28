فريق جامعة جازان التطوعي لمواجهة "كورونا" يباشر أولى مهامه

بإجراء فحوصات صحية لطلاب الإسكان الجامعي وتوعيتهم بطرق الوقاية

باشر فريق جامعة جازان التطوعي لمواجهة كورونا أولى مهامه أمس بإجراء عدد من الفحوصات الصحية لطلاب الإسكان الجامعي، وتوعيتهم بطرق الوقاية من فيروس كورونا.

وقال عميد شؤون الطلاب المشرف على الفريق، الدكتور عثمان حكمي، إن مبادرة طلبة الجامعة تجسد أسمى معاني الوطنية.. موضحًا أن معالي مدير الجامعة، الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، سبق أن أعلن تشكيل أول فريق تطوعي طلابي لمواجهة كورونا على مستوى الجامعات السعودية، ووجّه بتقديم كل الدعم لطلاب الكليات الصحية الذين يشكّلون أعضاء الفريق التطوعي، ويعكسون الصورة المشرفة لشباب وشابات الوطن.

وبيَّن "الحكمي" أن طلبة الجامعة أثبتوا احترافيتهم في العمل التطوعي، وتفانيهم في خدمة الوطن ومجتمعهم من خلال مشاركاتهم المجتمعية، ومبادراتهم المتعددة التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله -، وتشجيع ورعاية أمير منطقة جازان ونائبه لشباب وشابات الجامعة والمنطقة.

وعن تشكيل الجامعة أول فريق طلابي تطوعي، يختص بمساندة جهود الدولة في مواجهة كورونا، أكد الدكتور "الحكمي" أن الجامعة تضطلع بدور كبير تجاه مجتمعها، وأن طلبة الجامعة أهم شريك لها في تحمُّل وأداء تلك المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه حماية الأفراد، وتوعيتهم للوقاية من كورونا. مضيفًا بأن المبادرة هي إحدى مبادرات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالجامعة.