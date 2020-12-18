فلسطين.. 2170 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة و1791 حالة تعافٍ

نسبة الشفاء 80.2% والإصابات النشطة 18.9% والوفيات 0.9%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 21 وفاة، و2170 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1791 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 80.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 131 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 34 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي .