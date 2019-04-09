"الاستئناف" ترفض احتجاج الهلال ضد "قرني الوحدة"

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاستئناف المقدم من نادي الهلال، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بشأن عدم أهلية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني.

وكان الهلال قد قدّم احتجاجًا على مشاركة اللاعب، قبل أن يتلقى رفض الاحتجاج من لجنة الانضباط، وتنوي إدارة الهلال الذهاب إلى مركز التحكيم الرياضي.

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09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440 02:06 PM

"الاستئناف" ترفض احتجاج الهلال ضد "قرني الوحدة"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رفض الاستئناف المقدم من نادي الهلال، على قرار لجنة الانضباط والأخلاق، بشأن عدم أهلية مشاركة لاعب نادي الوحدة محمد القرني.

وكان الهلال قد قدّم احتجاجًا على مشاركة اللاعب، قبل أن يتلقى رفض الاحتجاج من لجنة الانضباط، وتنوي إدارة الهلال الذهاب إلى مركز التحكيم الرياضي.

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