في نيويورك.. مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي نظيره البوروندي

استعرضا القضايا ذات الاهتمام المشترك

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية بوروندي لدى الأمم المتحدة السفير زيفيرين مانيراتانغا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة الدائم فيصل الحقباني، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.