"صحة جازان" تنهي معاناة سكان العارضة بافتتاح "عمليات الأذن والأنف والحنجرة"

ضمن خطة تفعيل العمليات التخصصية بالمستشفيات المصنفة بـ 50 سريرًا

أنهت "صحة جازان" معاناة سكان محافظة العارضة في التوجه لمستشفيات خارج المحافظة، وذلك ببدء العمل في عمليات جراحة الأنف والأذن والجنجرة بالمستشفى العام، والذي تم افتتاحه قبل أشهر.



وتفصيلاً، أعلنت "صحة جازان" بدء العمل في عمليات جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى العارضة العام، ضمن خطة تفعيل العمليات التخصصية في المستشفيات المصنفة بـ"50 سريرًا".



وأوضحت أن مستشفى العارضة العام بدأ تدشين العمليات التخصصية لمساندة المستشفيات المركزية بما يتوافق مع توجه الوزارة بدعم مستشفيات المناطق بالكوادر الطبية المتخصصة والمعدات الطبية اللازمة لإجراء هذه العمليات.



وكان مستشفى "العارضة" العام تم افتتاحه نهاية العام الماضي بتكلفة وصلت الى 45 مليون ريال وسعة 50 سريرًا برعاية كريمة من أمير المنطقة، وبلغ عدد المراجعين للمستشفى بحسب إحصائية الصحة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أكتوبر الماضي، 69194 مستفيدًا؛ حيث بلغ إجمالي عدد مراجعي قسم الطوارئ 55272 مراجعًا، فيما استقبلت العيادات الخارجية للمستشفى 13922 مراجعًا، وذلك خلال الفترة نفسها.



وتم إجراء أكثر من 5832 جلسة غسيل كلى في المستشفى، و2700 جلسة علاج طبيعي. كما قدَّم قسم الخدمة الاجتماعية خدماته لأكثر من 170 مستفيدًا وأجرى 21273 فحصًا إشعاعيًّا، و44625 فحصًا مخبريًّا