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إجمالي عدد الوفيات يصل إلى 142 حالة

سلطنة عمان.. 1142 حالة إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت، حسبما نشرته وكالة الأنباء العمانية، صباح الأربعاء، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في السلطنة، وصل إلى 33536 حالة إصابة؛ بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 142 حالة.