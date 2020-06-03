ليبيا تسجل 14 إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 182 إصابة والوفيات 5

سجلت ليبيا اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، أنه استلم 504 عينات من بينها 490 عينة سالبة، و14 عينة موجبة، و10 منها لمخالطين، و4 عينات حالات جديدة.

وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 182 إصابة، بينها 125 حالة نشطة؛ مشيرًا إلى أن عدد المتعافين بلغ 52، والوفيات 5.