ليبيا تسجل 14 إصابة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 182 إصابة والوفيات 5

سجلت ليبيا اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، أنه استلم 504 عينات من بينها 490 عينة سالبة، و14 عينة موجبة، و10 منها لمخالطين، و4 عينات حالات جديدة.

وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 182 إصابة، بينها 125 حالة نشطة؛ مشيرًا إلى أن عدد المتعافين بلغ 52، والوفيات 5.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441 11:57 AM

إجمالي الإصابات 182 إصابة والوفيات 5

ليبيا تسجل 14 إصابة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت ليبيا اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، أنه استلم 504 عينات من بينها 490 عينة سالبة، و14 عينة موجبة، و10 منها لمخالطين، و4 عينات حالات جديدة.

وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 182 إصابة، بينها 125 حالة نشطة؛ مشيرًا إلى أن عدد المتعافين بلغ 52، والوفيات 5.

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