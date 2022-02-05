"الحارثي" يُتوِّج إسطبل "محمد بن سيف الدين" بكأس هيئة الإذاعة والتلفزيون

ضمن حفل سباقات نادي الفروسية في ميدان المؤسس بالرياض

توَّج الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي الفائزين بكأس هيئة الإذاعة والتلفزيون، وذلك ضمن حفل سباقات نادي الفروسية في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض.



وتوَّج الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون سمو الأمير محمد بن سيف الدين بن سعود، مالك الجواد بارود، بعد فوزه بكأس الإذاعة والتلفزيون.



وبيَّن الحارثي أن اهتمام هيئة الإذاعة والتلفزيون وجوائزها تأتي تثمينًا لرياضة الفروسية التي تُعدُّ موروثًا ثقافيًّا، ورمزًا للمملكة العربية السعودية وتاريخها العريق؛ إذ حرصت الهيئة طوال السنوات الماضية على تقديم الجوائز ورعايتها.. واعدًا بتقديم الدعم اللازم لكل الموروثات الأصيلة، المرتبطة بتاريخ السعودية العريق؛ إذ تستمر الهيئة في دعم المحتوى المحلي المرتبط بثقافة المجتمع السعودي، الذي تبني من خلاله هيئة الإذاعة والتلفزيون توجهاتها في التغطيات، وتحديدها معايير النجاح في دوراتها البرامجية.