البحث عن طالب سعودي مفقود في أمريكا

اختفى منذ الخميس والشرطة تعمم مواصفاته

تبحث الشرطة الأمريكية عن طالب سعودي (24 عاماً) اختفى منذ يوم الخميس الماضي في مدينة نيوارك بولاية ديلاوير، التي تبعد 150 كلم عن العاصمة واشنطن.



وذكرت "wdel" الأمريكية أن الطالب مهدي السلطان مبتعث سعودي في جامعة ديلاوير شاهده آخر مرة أصدقاؤه في السادس من ديسمبر الحالي، ومنذ ذلك الحين لا أثر له.



وفتحت شرطة نيوارك تحقيقاً، وتم الاتصال بأصدقاء المفقود الذين ذكروا أنهم شاهدوه آخر مرة في مقر إقامته، ولا يعلمون أين اختفى بعدها، معبرين عن قلقهم.



وعممت الشرطة الأمريكية صورة ومواصفات الطالب، مطالبة الجمهور بمساعدتها في البحث عنه.

