الخدمة المدنية توضح حقيقة عدم توظيف من تزيد أعمارهم على 35 عامًا

بعد تدشين مغردين وسمًا بـ"تويتر" طالبوا خلاله بعدم اشتراط عمر محدد

وضحت وزارة الخدمة المدنية حقيقة ما يتم تداوله عن عدم توظيف من تزيد أعمارهم على 35 عامًا.

وبيّنت من خلال صفحة المتحدث أنه لا صحة لما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من (35) عامًا من شغل وظائف الخدمة المدنية، ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظامًا.

وجاء توضيح الخدمة المدنية بعد أن دشن مجموعة من المغردين وسمًا على تويتر صعد للترند العالمي طالبوا من خلاله بعض الجهات بعدم اشتراط عمر محدد للتوظف؛ فمنها من يحدد العمر بـ30 عامًا وأخرى بـ35 عامًا.

59

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 11:01 PM

بعد تدشين مغردين وسمًا بـ"تويتر" طالبوا خلاله بعدم اشتراط عمر محدد

الخدمة المدنية توضح حقيقة عدم توظيف من تزيد أعمارهم على 35 عامًا

قاسم الخبراني

الرياض

12 17,271

وضحت وزارة الخدمة المدنية حقيقة ما يتم تداوله عن عدم توظيف من تزيد أعمارهم على 35 عامًا.

وبيّنت من خلال صفحة المتحدث أنه لا صحة لما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من (35) عامًا من شغل وظائف الخدمة المدنية، ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظامًا.

وجاء توضيح الخدمة المدنية بعد أن دشن مجموعة من المغردين وسمًا على تويتر صعد للترند العالمي طالبوا من خلاله بعض الجهات بعدم اشتراط عمر محدد للتوظف؛ فمنها من يحدد العمر بـ30 عامًا وأخرى بـ35 عامًا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019