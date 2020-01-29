"تعليم جازان" تنظِّم لقاء عن تجويد "نواتج التعلم"

بحضور أكثر من 600 مشرف ومشرفة

تنظِّم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة في إدارة الإشراف التربوي (بنين وبنات)، غدًا الخميس لقاء تحت عنوان (دور المشرف التربوي في تجويد نواتج التعلم)، بحضور المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، والقيادات التعليمية، وأكثر من (600) مشرف ومشرفة، وذلك على مسرح كليتَي الأعمال والهندسة بجامعة جازان.

وأكد "أبوهادي" الدور الكبير الذي يؤديه المشرف والمشرفة في دعم العملية التعليمية، وتحسين نواتج التعلم، من خلال تقديم المساعدة للمعلمين والمعلمات على التطوير المهني، والارتقاء بالعملية التعليمية، والعمل على توفير البيئة المناسبة والجاذبة داخل المدارس لمساعدة جميع منسوبي المدرسة على أداء أدوارهم بالشكل المطلوب.. وقال إن اللقاء يشكِّل فرصة للنقاش المفتوح حول واقع التعليم بالمنطقة، وفرص تحسينه من خلال تبادل الخبرات، ونقلها للجميع، والاستماع للمقترحات التطويرية من ممارسي العمل الإشرافي داخل المدارس ومكاتب التعليم. مثمنًا جميع الجهود التي يبذلها المشرفون والمشرفات دعمًا للعملية التعليمية.

يُشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار جهود الإدارة لتجويد نواتج التعلم، والارتقاء بالعملية التعليمية داخل الصف، بما ينعكس إيجابًا على مخرجات التعليم. وسيشهد اللقاء تقديم العديد من أوراق العمل عن خطة تجويد نواتج التعلم، وبرنامج تحليل اختبار القيمة المضافة، وتجويد نواتج التعلم من خلال توصيف مستويات الأداء الخمسة في بطاقة الزيارة الفنية، إضافة لاستعراض نتائج الربع الثاني للعام الحالي.